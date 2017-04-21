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У Львові заступника директора аеропорту заарештували на два місяці за хабар

Йому призначили заставу у розмірі 128 тис. грн
Галицький районний суд Львова у четвер, 20 квітня, обрав заступнику генерального директора "Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького" Романові Зазуляку, затриманому на хабарі, запобіжний захід у вигляду арешту на 60 діб.
У Львові заступника директора аеропорту заарештували на два місяці за хабар Фото: ТАСС

При цьому суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 128 тис. грн. Крім того, суд підтримав клопотання прокуратури і відсторонив підозрюваного від посади. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, 19 квітня заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" Романа Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара. Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара в 40 000 грн. за сприяння у підписанні актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеропорту.

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21 04 2017 14:59
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