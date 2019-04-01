У Львові затримали лісничого при отриманні $1500 хабара
"Встановлено, що за надання в оренду земельної ділянки для рекреаційних і культурно-оздоровчих цілей і надалі не перешкоджання господарській діяльності фігурант вимагав від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.
Чиновника затримали на території АЗС поблизу Львова.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу, будуть встановлюватися інші факти протиправної діяльності затриманого.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала голову Сокальської районної державної адміністрації Романа Токая на хабарі.
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