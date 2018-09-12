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У Львові затримали молодиків, які намагалися влаштувати провокацію на Цвинтарі орлят

Пошкодження на конструкціях незначні
У Львові затримал чотирьох чоловіків, які намагалися пошкодити конструкції біля левів на Личаковському кладовищі.
У Львові затримали молодиків, які намагалися влаштувати провокацію на Цвинтарі орлят Фото: radiosvoboda.org

За повідомленням керівника Личаківського цвинтаря Михайла Нагая, близько 15:00 охорона на камерах відеоспостереження зафіксувала невідомих молодих осіб, які намагались пошкодити конструкції біля левів, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Ці чотири молоді особи затримані, з ними працює поліція", - зазначив він.

Нагай додав, що пошкодження на конструкціях незначні: "Виламано кусок площею приблизно 35 см"

Раніше невідомі пошкодили конструкції біля левів на Цвинтарі орлят, провокаторів затримати не вдалося, зазначає місцеве видання Zaxid.net.

Нагадаємо, що 22 листопада, близько 11:00 на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря.

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09 12 2018 22:23
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