У Львові затримали молодиків, які намагалися влаштувати провокацію на Цвинтарі орлят
За повідомленням керівника Личаківського цвинтаря Михайла Нагая, близько 15:00 охорона на камерах відеоспостереження зафіксувала невідомих молодих осіб, які намагались пошкодити конструкції біля левів, повідомляє прес-служба Львівської міськради.
"Ці чотири молоді особи затримані, з ними працює поліція", - зазначив він.
Нагай додав, що пошкодження на конструкціях незначні: "Виламано кусок площею приблизно 35 см".
Раніше невідомі пошкодили конструкції біля левів на Цвинтарі орлят, провокаторів затримати не вдалося, зазначає місцеве видання Zaxid.net.
Нагадаємо, що 22 листопада, близько 11:00 на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"