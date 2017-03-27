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У Львові затримали прокурора за хабар, - Луценко

Прокурор за 12 тис. грн обіцяв сприяти обранню найм'якшої міри покарання
Правоохоронці затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури під час отримання хабара за сприяння в призначенні більш м’якої міри покарання для фігурантки кримінального провадження.
У Львові затримали прокурора за хабар, - Луценко Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Служба К СБ Львівщини спільно з Генеральною інспекцією ГПУ задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 гривень прокурором Львівської місцевої прокуратури #1 юриста 1 класу Каліфіцького Миколу Олександрович від обвинуваченої у кримінальному провадженні за сприяння в застосуванні найбільш м'якої міри покарання", - написав генпрокурор.

Прокурора хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події. Слідчі продовжують розслідування та обшуки за місцем роботи фігуранта.

Раніше повідомлялося, що у Борисполі Київської області 26 березня заступника начальника слідчого відділу поліції затримали на отриманні хабара на суму 30 тис. грн в обмін на закриття кримінальної справи.

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27 03 2017 23:30
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