У Львові затримали прокурора за хабар, - Луценко
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
"Служба К СБ Львівщини спільно з Генеральною інспекцією ГПУ задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 гривень прокурором Львівської місцевої прокуратури #1 юриста 1 класу Каліфіцького Миколу Олександрович від обвинуваченої у кримінальному провадженні за сприяння в застосуванні найбільш м'якої міри покарання", - написав генпрокурор.
Прокурора хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події. Слідчі продовжують розслідування та обшуки за місцем роботи фігуранта.
Раніше повідомлялося, що у Борисполі Київської області 26 березня заступника начальника слідчого відділу поліції затримали на отриманні хабара на суму 30 тис. грн в обмін на закриття кримінальної справи.
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