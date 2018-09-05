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У Львові затримали трьох чоловіків, які розмальовували паркан Монументу слави

Чоловіки лишили напис "совєцька окупація"
У Львові поліція затримала трьох чоловіків, які напередодні близько 23:00 наносили написи на паркані Монументу слави на вул. Стрийській.
У Львові затримали трьох чоловіків, які розмальовували паркан Монументу слави Фото: facebook.com/lvivpolice

Патрульні затримали трьох осіб, які наносили написи біля пам'ятника.

"Екіпаж оперативно прибув на місце і виявив трьох невідомих осіб, які наносили білою фарбою написи на металевій огорожі. При поверхневій перевірці у чоловіків виявили 4 аерозольні балончики з фарбою, а також 2 перцеві з написом "Перець" і один – "Терен 4М"(порожній) та складний ніж. Осіб затримали і доставили у Галицький відділ поліції", - повідомляється на сторінці патрульної поліції Львівської області у Facebook. 

Там встановили, що це львів'яни віком 19, 21 та 33 роки.

Один з них притягався за дрібне хуліганство. Найстарший взяв провину на себе і отримав від дільничного протокол за ст. 173 КУпАП "Дрібне хуліганство".

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09 05 2018 12:58
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