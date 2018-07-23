У львівського таксиста рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму в 16 разів
Під час патрулювання правоохоронці виявили автомобіль, який був припаркований з порушеннями правил дорожнього руху. Водій розповів, що змушений був зупинитися через несправність авто. Проте під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
"У присутності двох свідків чоловік пройшов перевірку на приладі Drager. Результат — 3,26 проміле", - повідомили в прес-службі патрульної поліції Львова.
На чоловіка склали протокол за статтею "керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.
Як відомо, Верховна Рада України має намір ввести покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом до 10 років за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.
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