У львівського таксиста рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму в 16 разів

У водія таксі виявили 3,26 проміле алкоголю в крові

Львівські патрульні поліцейські 22 липня виявили у водія таксі на іноземній реєстрації 3,26 проміле алкоголю в крові. Цей результат у 16 разів перевищує допустимі показники.

Під час патрулювання правоохоронці виявили автомобіль, який був припаркований з порушеннями правил дорожнього руху. Водій розповів, що змушений був зупинитися через несправність авто. Проте під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

"У присутності двох свідків чоловік пройшов перевірку на приладі Drager. Результат — 3,26 проміле", - повідомили в прес-службі патрульної поліції Львова.

На чоловіка склали протокол за статтею "керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.

Як відомо, Верховна Рада України має намір ввести покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом до 10 років за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.