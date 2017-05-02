CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛьвівський притулок для собак "Милосердя" згорів ущент. Під час пожежі в притулку перебували 300 собак, яким тепер нема що їсти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові згорів притулок для собак
Волонтери просять про допомогу
Фото: facebook.com/groups/govarta1
"Горів єдиний у Львові Притулок Милосердя! ... Це біля 300 собак, які мали там дім! Їм нема що їсти! ВЗАГАЛІ! ... Прохання зараз забути про симпатії чи ні до собак, до людей, які там працюють. Зараз треба врятувати 300 живих істот", – йдеться в повідомленні у групі "Варта 1" у Facebook.
Унаслідок пожежі згоріла уся кухня притулку. Основна пожежа ліквідована. Однак є ще загорання, які намагаються загасити вогнеборці.
Ніхто з собак не постраждав.
Раніше iPress.ua писав про пса на Закарпатті, який протягом двох діб не відходив від пораненого собаки, що лежав посеред залізничної колії, а в Румунії пес п'ять років чекав на померлого господаря.
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05 02 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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