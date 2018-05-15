У Львові жінка відсудила майже 150 тис грн компенсації за зламану ногу у трамваї

Постраждала в результаті падіння в трамваї львів'янка відсудила у ЛКП "Львівелектротранс" компенсацію в сумі 96,8 тис. гривень матеріальної шкоди та 50 тис. гривень - моральної.

Відповідне рішення Галицького райсуду оприлюднено в реєстрі судових рішень.

У рішенні суду наголошується, що 15 січня 2017 року трамвай №3 (номер вагона 1176) на вул. Княгині Ольги, 106 у Львові потрапив у ДТП, проте деталі події не вказані, повідомляє ZAXID.NET.

Водночас у висновку експертизи зазначено, що у постраждалої "діагностовано субкапітальний перелом шийки правої стегнової кістки, який міг утворитися від дії тупого предмета під час її падіння в салоні вагона трамвая у ДТП і належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості".

Після отримання травми потерпіла лікувалася у Львівській лікарні швидкої допомоги та у військовому госпіталі, а потім у Чернівецькому центрі травматології та ортопедії. Пізніше через цю травму вона отримала ІІ групу інвалідності.

Постраждала звернулася в суд з позовом про стягнення з "Львівелектротрансу" 96,8 тис. гривень, витрачених на лікування, і 100 тис. гривень моральної шкоди. Однак суд вирішив розмір моральної компенсації зменшити вдвічі.

Отже, суд вирішив стягнути з "Львівелектротрансу", представник якого на засідання не з'явився, на користь постраждалої пасажирки майже 150 тис. гривень збитків. Комунальне підприємство також має сплатити 1672 гривні судового збору.