У Львові жінка відсудила майже 150 тис грн компенсації за зламану ногу у трамваї
Відповідне рішення Галицького райсуду оприлюднено в реєстрі судових рішень.
У рішенні суду наголошується, що 15 січня 2017 року трамвай №3 (номер вагона 1176) на вул. Княгині Ольги, 106 у Львові потрапив у ДТП, проте деталі події не вказані, повідомляє ZAXID.NET.
Водночас у висновку експертизи зазначено, що у постраждалої "діагностовано субкапітальний перелом шийки правої стегнової кістки, який міг утворитися від дії тупого предмета під час її падіння в салоні вагона трамвая у ДТП і належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості".
Після отримання травми потерпіла лікувалася у Львівській лікарні швидкої допомоги та у військовому госпіталі, а потім у Чернівецькому центрі травматології та ортопедії. Пізніше через цю травму вона отримала ІІ групу інвалідності.
Постраждала звернулася в суд з позовом про стягнення з "Львівелектротрансу" 96,8 тис. гривень, витрачених на лікування, і 100 тис. гривень моральної шкоди. Однак суд вирішив розмір моральної компенсації зменшити вдвічі.
Отже, суд вирішив стягнути з "Львівелектротрансу", представник якого на засідання не з'явився, на користь постраждалої пасажирки майже 150 тис. гривень збитків. Комунальне підприємство також має сплатити 1672 гривні судового збору.
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