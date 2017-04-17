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У Львові зіткнулися потяги: вісім товарних вагонів зійшли з рейок

Аварія сталася сьогодні о 4.40 у другому парку залізничної станції "Львів"
У Львові в результаті зіткнення товарного поїзда, локомотива і маневрового потягу зійшли з рейок вісім вагонів товарного потяга і одна колісна пара електровоза.
У Львові зіткнулися потяги: вісім товарних вагонів зійшли з рейок Фото: on.od.ua

В результаті аварії постраждалих немає, затримки в русі поїздів не було, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За попередніми даними, причиною аварії став проїзд поїзда на заборонений сигнал світлофора.

Нагадаємо, що взимку цього року електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді у Вінницькій області. Загинув водій автобуса. Пасажирів в автобусі не було.

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17 04 2017 10:37
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