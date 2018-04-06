Зазначені бізнес-центри у Львові "мінують" вже вкотре за останній тиждень

У Львові знову шукають вибухівку у низці бізнес-центрів.

Сьогодні, 4 червня, до поліції звернулися співробітники центру безпеки міста. Близько 9:30 вони знову отримали анонімне повідомлення про замінування будівель бізнес-центрів, розташованих у Львові на вулицях: Героїв УПА, Промисловій, Богдана Хмельницького, Шевченка та Зеленій, - повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За цими адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.

Відзначається, що правоохоронці вживають необхідні заходи для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Нагадаємо, зазначені бізнес-центри у Львові "мінують" вже вкотре за останній тиждень.

З вівторка число "замінованих" будівель коливалося від 5 до 9. Аналогічні випадки "мінування" кілька разів фіксували у квітні. Усі повідомлення виявилися неправдивими.