У Львові знову шукають вибухівку у низці бізнес-центрів
Сьогодні, 4 червня, до поліції звернулися співробітники центру безпеки міста. Близько 9:30 вони знову отримали анонімне повідомлення про замінування будівель бізнес-центрів, розташованих у Львові на вулицях: Героїв УПА, Промисловій, Богдана Хмельницького, Шевченка та Зеленій, - повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
За цими адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.
Відзначається, що правоохоронці вживають необхідні заходи для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.
Нагадаємо, зазначені бізнес-центри у Львові "мінують" вже вкотре за останній тиждень.
З вівторка число "замінованих" будівель коливалося від 5 до 9. Аналогічні випадки "мінування" кілька разів фіксували у квітні. Усі повідомлення виявилися неправдивими.
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