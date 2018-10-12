У листопаді українці продали 900 мільйонів доларів, купили - мільярд

Сальдо продажу валюти населенням ще в жовтні було позитивним, але в листопаді виявилося негативним

У листопаді населення України збільшило обсяги покупки валюти з 900,6 мільйона доларів до 1,008 мільярда доларів в еквіваленті.

Згідно з даними Нацбанку, в минулому місяці українці продали 918,2 млн доларів (до жовтня зниження на 124,1 млн доларів), але купили у банків і фінансових установ 1,008 млрд доларів (зростання на 108,1 млн доларів), повідомляє FinClub.

Сальдо продажу валюти населенням ще в жовтні було позитивним (141,7 млн ​​доларів), але в листопаді виявилося негативним (- 90,5 млн доларів).

Зокрема, в листопаді безпосередньо доларів США населення купило на 788,3 млн доларів, а продало - на 690,8 млн доларів (від'ємне сальдо продажу в 97,6 млн доларів).

Нагадаємо, що 5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.