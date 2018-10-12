БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ листопаді населення України збільшило обсяги покупки валюти з 900,6 мільйона доларів до 1,008 мільярда доларів в еквіваленті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У листопаді українці продали 900 мільйонів доларів, купили - мільярд
Сальдо продажу валюти населенням ще в жовтні було позитивним, але в листопаді виявилося негативним
Фото: businessinsider.com.au
Згідно з даними Нацбанку, в минулому місяці українці продали 918,2 млн доларів (до жовтня зниження на 124,1 млн доларів), але купили у банків і фінансових установ 1,008 млрд доларів (зростання на 108,1 млн доларів), повідомляє FinClub.
Сальдо продажу валюти населенням ще в жовтні було позитивним (141,7 млн доларів), але в листопаді виявилося негативним (- 90,5 млн доларів).
Зокрема, в листопаді безпосередньо доларів США населення купило на 788,3 млн доларів, а продало - на 690,8 млн доларів (від'ємне сальдо продажу в 97,6 млн доларів).
Нагадаємо, що 5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.
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