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У листопаді відбудуться три пуски ракет-носіїв, створених за участю України

Запуски ракетоносіїв Вега відбудеться 8 листопада, Антарес 10 листопада
У листопаді 2017 планується запуск в космос трьох ракет, створених за участю України.
У листопаді відбудуться три пуски ракет-носіїв, створених за участю України Старт ракети 26 листопада 2011. Фото: AP Photo/Terry Renna

Відбудуться запуски ракетоносіїв Вега (8 листопада), Антарес (10 листопада) і Зеніт (точна дата не вказана), повідомляє Аерокосмічний портал України з посиланням на сайт spaceflightnow.com.

Цей пуск буде одинадцятим в рамках програми Vega і третім в 2017 році.

Як наголошується, основну конструкцію першого ступеня американської ракети-носія середнього класу Antares створюють українські підприємства космічної галузі КБ Південне ім. М.К. Янгеля та ВО Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова (обидва Дніпро) в кооперації з підприємствами Хартрон-АРКОС (Харків), Хартрон-ЮКОМ (Запоріжжя), Чезара, Рапід (Чернігів) та ін.

Ракета-носій Зеніт розроблена КБ Південне ім. М.К. Янгеля та виготовлена ​​держпідприємством Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова в кооперації з іншими підприємствами.

Ракета є однією з найуспішніших в світі і призначена для доставки космічних апаратів середньої маси на середні, високі кругові і еліптичні навколоземні орбіти, включаючи перехідну до геостаціонарної і геостаціонарну орбіту.

Нагадаємо, що 7 березня на космодромі Куру на узбережжі Атлантичного океану відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega, один зі ступенів двигуна якої виготовили на українському Південному машинобудівному заводі ім. А.М. Макарова.

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02 10 2017 16:36
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