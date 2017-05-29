У Лисичанську 30 тис. людей залишились без води
Про це повідомив прес-секретар "Луганського енергетичного об’єднання" Євген Насєдкін, передає Громадське.
Електроенергію вимкнули через борги, адже Лисичанський водоканал заборгував за світло приватному підприємству "ЛЕО" 130 мільйонів гривень станом на травень 2017 року.
"Знеструмлення не повне, але загалом всі потужності, які забезпечують качання води, відімкнені. Частина була знеструмлена ще 15 травня, сьогодні ми вимкнули підстанції "Привілля", "Боровська", "РТІ", залишили тільки потужності, які живлять каналізаційні насосні станції", – сказав Насєдкін.
В "ЛЕО" зазначають, що попереджали про відключення кілька разів, частково світло відімкнули ще 15 травня. А 29 травня – вимкнули всі електромережі "ЛЕО", з яких живиться Лисичанський водоканал. Як зазначають в самому "ЛЕО", повернути електрику в них не просили.
Нагадаємо, що через ранковий обстріл Красногорівки у Донецькій області частина міста залишилась без водопостачання.
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