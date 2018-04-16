CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько полудня в Лисичанську (Луганська обл.) на перехресті вулиць Машинобудівників і вул. Гора Попова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля МАЗ і мікроавтобуса "Рута", внаслідок якої постраждали 10 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лисичанську десятеро людей постраждали внаслідок зіткнення маршрутки з МАЗом
Наразі проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події
Фото: google.com
"Постраждали 10 осіб, у трьох - переломи ребер і ключиці, в сімох громадян - забої", - повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.
На місце події продовжують працювати співробітники ГУ НП, Лисичанського відділу поліції та патрульної поліції, фахівці ДСНС та лікарі швидкої медичної допомоги.
Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події.
Нагадаємо, що сьогодні на перехресті вулиць Мостицькій і Ужвій в Подільському районі Києва п'яний співробітник автомийки розбив викрадений Mercedes G-Class.
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16 04 2018 18:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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