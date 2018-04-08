У Лисичанську за борги зупинили тролейбуси

3 серпня луганські енергетики були змушені знеструмити об'єкти комунального підприємства Лисичанської міської ради "Електроавтотранс".

Про це 4 серпня повідомили у ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

"Дане підприємство знеструмлене за борги, які вже складають 892 тис. грн, тільки за активну електроенергію. А за липень комунальники взагалі не перерахували жодної копійки оплати. Керівництво КП не зреагувало на попередження, то ж вийшло так, що частина тролейбусів після знеструмлення об'єктів підприємства навіть залишилась на лініях, не в змозі повернутися до депо", – йдеться в повідомленні.

Міська влада Лисичанська запевнила, що не була попереджена комунальниками про загрозу знеструмлення, та пообіцяла виділення мільйону гривень для сплати боргів Електроавтотрансу. Також була інформація, що міська влада розраховує провести оплату боргу з 6 серпня.

"Але ж обіцянками ситий не будеш, а енергетики вже занадто багато разів стикалися з хитрощами та маніпуляціями споживачів, які зводились до одного – як можна більше та довше споживати електроенергію, нічого за неї не сплачуючи. То ж, Луганське енергетичне об'єднання не погодилось чекати, і змушене вимагати оплату – перед відновленням електропостачання", – заявили в Луганському енергетичному об'єднанні.

В організації зазначили, що держава змушує Луганське енергетичне об'єднання знеструмлювати всіх боржників, щоб повністю стягнути з них заборгованість та розплатитися з державним підприємством-монополістом "Енергоринок".

"Борги споживачів на підконтрольній Луганщині складають близько 700 млн грн та постійно зростають. Найбільші борги у комунальників – близько 550 млн грн. Це вже призвело масштабних проблем та до зростання соціальної напруги в прифронтовому регіоні. 7 серпня працівники Луганського енергетичного об'єднання знову проведуть пікетування комунальних підприємств-боржників та місцевих органів влади. Пікети пройдуть в містах Рубіжне та Лисичанськ, а завершальна акція протесту пройде в Сєвєродонецьку, під стінами Луганської обласної військово-цивільної адміністрації", – повідомляє Луганське енергетичне об'єднання.

Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до рекордних 42,7 млрд грн, а нові правила отримання субсидій призведуть до масових черг і відмов.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи в Україні дорожчатимуть щороку, на різні види послуг від 10 до 22%.