У Литві – друга за тиждень аварія за участі військ США

Американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна

У Литві у місті Казлу Руді бронетранспортер США Stryker з'їхав в кювет і врізався в дерево, в результаті чого постраждав американський солдат.

За словами чиновників, американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна, де йому надали медичну допомогу. Пізніше він був звільнений для амбулаторного лікування, передає Delfi.

Це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві цього тижня. У четвер на дорозі Каунас – Пренай сталася масштабна ДТП за участі бронетранспортерів США, які беруть участь у навчаннях НАТО. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Всі вони громадяни США.

Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми. Всіх постраждалих відвезли до лікарень Каунаса.