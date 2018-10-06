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У Литві – друга за тиждень аварія за участі військ США

Американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна
У Литві у місті Казлу Руді бронетранспортер США Stryker з'їхав в кювет і врізався в дерево, в результаті чого постраждав американський солдат.
У Литві – друга за тиждень аварія за участі військ США Фото: Vida Press

За словами чиновників, американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна, де йому надали медичну допомогу. Пізніше він був звільнений для амбулаторного лікування, передає Delfi.

Це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві цього тижня. У четвер на дорозі Каунас – Пренай сталася масштабна ДТП за участі бронетранспортерів США, які беруть участь у навчаннях НАТО. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Всі вони громадяни США.

Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми. Всіх постраждалих відвезли до лікарень Каунаса.

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10 06 2018 13:35
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