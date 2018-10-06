CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Литві у місті Казлу Руді бронетранспортер США Stryker з'їхав в кювет і врізався в дерево, в результаті чого постраждав американський солдат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Литві – друга за тиждень аварія за участі військ США
Американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна
Фото: Vida Press
За словами чиновників, американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна, де йому надали медичну допомогу. Пізніше він був звільнений для амбулаторного лікування, передає Delfi.
Це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві цього тижня. У четвер на дорозі Каунас – Пренай сталася масштабна ДТП за участі бронетранспортерів США, які беруть участь у навчаннях НАТО. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Всі вони громадяни США.
Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми. Всіх постраждалих відвезли до лікарень Каунаса.
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