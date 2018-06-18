Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Литві хочуть на 10 років заборонити балотуватися засудженим за корупцію

Зараз кандидати на виборах зобов'язані заявити про свою судимість, проте це не заважає їм брати участь у виборах
У Литві пропонують закрити шлях на вибори строком на десять років особам, засудженим за корупцію.
У Литві хочуть на 10 років заборонити балотуватися засудженим за корупцію Фото: news.mail.ru

Подібну заборону пропонують ввести для тих, хто балотується в Сейм, до рад муніципалітетів, в мери, в Європарламент, повідомляє портал Delfi.

Поправки передбачають, що на ці посади не може обиратися особа, яку визнано судом винним та притягнуто до кримінальної відповідальності за злочини перед держслужбою і суспільними інтересами, а також за злочини проти фінансової системи, якщо з дня ухвали суду не минуло десять років.

Такі поправки зареєстрували представники правлячих Литовського союзу селян і зелених та Соціал-демократичної трудової партії.

Зараз кандидати на виборах зобов'язані заявити про свою судимість, проте це не заважає їм брати участь у виборах. Кандидатами не реєструються або від участі у виборах усуваються особи, що намагалися приховати судимість.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2018 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.