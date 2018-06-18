У Литві хочуть на 10 років заборонити балотуватися засудженим за корупцію

Зараз кандидати на виборах зобов'язані заявити про свою судимість, проте це не заважає їм брати участь у виборах

У Литві пропонують закрити шлях на вибори строком на десять років особам, засудженим за корупцію.

Подібну заборону пропонують ввести для тих, хто балотується в Сейм, до рад муніципалітетів, в мери, в Європарламент, повідомляє портал Delfi.

Поправки передбачають, що на ці посади не може обиратися особа, яку визнано судом винним та притягнуто до кримінальної відповідальності за злочини перед держслужбою і суспільними інтересами, а також за злочини проти фінансової системи, якщо з дня ухвали суду не минуло десять років.

Такі поправки зареєстрували представники правлячих Литовського союзу селян і зелених та Соціал-демократичної трудової партії.

Зараз кандидати на виборах зобов'язані заявити про свою судимість, проте це не заважає їм брати участь у виборах. Кандидатами не реєструються або від участі у виборах усуваються особи, що намагалися приховати судимість.