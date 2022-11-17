НОВИНИЛитовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву
Фото: news.mail.ru
Про це повідомляє литовський журналіст Андрюс Тапінас.
"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його "PEACE Дец". російському чорноморському флоту ми бажаємо миру", – написав він.
Тапінас також зауважив, що наразі триває збір коштів на другий безпілотник для України.
Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.
Раніше повідомлялось, що Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 11 2022 12:28 МЕДІА
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- путінське назавжди триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не Шойгу, програв путін – Том Купер
- Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян
СТАТТІ