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У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву

Литовці купили морський безпілотник за 250 тисяч доларів для України. Громадяни обрали назву для дрону - "PEACE Дец".
У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву Фото: news.mail.ru

Про це повідомляє литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його "PEACE Дец". російському чорноморському флоту ми бажаємо миру", – написав він.

Тапінас також зауважив, що наразі триває збір коштів на другий безпілотник для України.

Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Раніше повідомлялось, що Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами.


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17 11 2022 12:28
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