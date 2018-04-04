У Литві розглянуть зміну назви Грузії

Цього тижня Державна комісія з литовської мови буде вирішувати, чи схвалити можливість зміни назви Грузії на Сакартвело.

Грузинський президент Георгій Маргвелашвілі попросив змінити назву Грузія на Георгія або Сакартвело, щоб позбутися русифікованої версії назви держави, пише Delfi.

У четвер комісія розгляне, чи схвалити назву на литовський манер - Сакартвелія.

"Думки 17 членів комісії різні. Я не буду приховувати, що дехто вважає, що слід здійснити цей дружній до Грузії крок, оскільки він ніяк не зашкодить литовській мові", - сказав BNS голова комісії Аудріс Антанайтіс.

Зауважимо, раніше комісія заявляла, що немає підстав змінювати назву Грузії в литовській мові, оскільки нинішня версія має тривалу історію вживання. Автентичну назву Сакартвело офіційно не використовує жодна держава Євросоюзу.

Нагадаємо, що спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс пропонував зробити в 2018 році подарунок Грузії і грузинському народу. Він вважає, що литовці повинні називати Грузію не Грузією, а Сакартвело.