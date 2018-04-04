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У Литві розглянуть зміну назви Грузії

Автентичну назву Сакартвело офіційно не використовує жодна держава Євросоюзу
Цього тижня Державна комісія з литовської мови буде вирішувати, чи схвалити можливість зміни назви Грузії на Сакартвело.
У Литві розглянуть зміну назви Грузії Фото: tudy In Lithuania

Грузинський президент Георгій Маргвелашвілі попросив змінити назву Грузія на Георгія або Сакартвело, щоб позбутися русифікованої версії назви держави, пише Delfi.

У четвер комісія розгляне, чи схвалити назву на литовський манер - Сакартвелія.

"Думки 17 членів комісії різні. Я не буду приховувати, що дехто вважає, що слід здійснити цей дружній до Грузії крок, оскільки він ніяк не зашкодить литовській мові", - сказав BNS голова комісії Аудріс Антанайтіс.

Зауважимо, раніше комісія заявляла, що немає підстав змінювати назву Грузії в литовській мові, оскільки нинішня версія має тривалу історію вживання. Автентичну назву Сакартвело офіційно не використовує жодна держава Євросоюзу.

Нагадаємо, що спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс пропонував зробити в 2018 році подарунок Грузії і грузинському народу. Він вважає, що литовці повинні називати Грузію не Грузією, а Сакартвело.

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04 04 2018 14:39
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