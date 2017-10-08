У Литві українець організував мережу торгівлі співвітчизниками у Британію

Литовські прикордонники разом із зарубіжними колегами розкрили міжнародну мережу торгівлі людьми, яка збиралася вивозити українців у Британію для примусової праці.

Операція була проведена у співпраці з правоохоронцями України, Британії, Польщі та Латвії.

Так, прикордонники затримали у понеділок трьох громадян Литви і одного громадянина України. Про це йдеться у повідомленні Служби охорони державного кордону Литви.

Українець, згідно з наявними даними, є головним організатором незаконної схеми переправлення людей в Сполучене Королівство. Громадяни Литви допомагали українцю і здійснювали перевезення людей за кордон.

На цьому тижні співробітники прикордонної служби провели обшуки у житлових приміщеннях, що належали затриманим особам, а також у нежитлових приміщеннях в Шяуляйському і Мажейкському районах.

Під час обшуків було знайдено дев'ять нелегально доставлених громадян України. За даними прикордонників, цих українців планувалося незаконно вивезти за кордон, і, скориставшись їхною вразливістю, використовувати для примусової фізичної праці в рабських умовах.

Українські правоохоронці також повідомили, що під час обшуків в Україні було знайдено незаконну зброю та підроблені документи, які, ймовірно, використовувалися для вивезення людей за кордон.

У середу окружний суд Вільнюса дозволив арешт організатора злочинної схеми на 3 місяці. Його спільників арештували на термін від 10 днів до місяця.

Литовські правоохоронці ведуть розслідування у справі торгівлі людьми. За цей злочин арештованим загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця посольство України в Азербайджані взялось за повернення на батьківщину громадянина, який, відправившись на заробітки, потрапив у рабство на довгих 17 років.