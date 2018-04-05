У Литві узаконили альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело

Державна комісія з литовської мови в четвер затвердила альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело.

Про це повідомив BNS глава комісії Аудріс Антанайтіс, інформує Delfi. Раніше він зазначав, що разом з новою назвою буде затверджено, що грузинський народ може називатися картвелами, а жителі всієї Грузії - Сакартвело.

Комісія протягом місяця консультувалася з посольством Грузії, яке передало і позицію грузинських мовознавців.

Посольство Грузії акцентує, що "цей крок особливо символічний з урахуванням твердої співпраці Грузії і Литви та виняткової дружби".

"Це унікальний жест з боку Литовської Республіки, приурочений до сторіччя відновлення незалежності Грузії і створення Першої Демократичної Республіки, яке ми відзначимо 26 травня 2018 року", - відзначає посольство.