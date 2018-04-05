У Литві узаконили альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело
Про це повідомив BNS глава комісії Аудріс Антанайтіс, інформує Delfi. Раніше він зазначав, що разом з новою назвою буде затверджено, що грузинський народ може називатися картвелами, а жителі всієї Грузії - Сакартвело.
Комісія протягом місяця консультувалася з посольством Грузії, яке передало і позицію грузинських мовознавців.
Посольство Грузії акцентує, що "цей крок особливо символічний з урахуванням твердої співпраці Грузії і Литви та виняткової дружби".
"Це унікальний жест з боку Литовської Республіки, приурочений до сторіччя відновлення незалежності Грузії і створення Першої Демократичної Республіки, яке ми відзначимо 26 травня 2018 року", - відзначає посольство.
Нагадаємо, що спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс пропонував зробити в 2018 році подарунок Грузії і грузинському народу. Він вважає, що литовці повинні називати Грузію не Грузією, а Сакартвело.
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