У Литві військові вчилися боротися із "зеленими чоловічками"
За розпорядженням глави МВС Литви Еймутіса Місюнаса була створена легенда маневрів, згідно з якою спеціальні сили недружньої до Литви держави нелегально перетнули кордон з метою зайняти прикордонні застави, а також комісаріат поліції міста Шальчінінкай.
Про це повідомляє Delfi.lt.
"Імітувалося вторгнення зелених чоловічків на територію Литви, висадка з поїзда", - повідомив після навчань Місюнас.
"Звичайні співробітники поліції і оператори Єдиного центру допомоги заздалегідь не знали, що це навчання", - сказав міністр, зазначивши, що метою навчань була перевірка компетентності литовських служб.
Він зазначив, що озброєння і тактика органів правопорядку була "не на висоті", 30 уявних диверсантів зрештою зайняли комісаріат поліції міста Шальчінінкай.
Нагадаємо, Литва оголосила намір побудувати захисну стіну на кордоні з Калінінградом.
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