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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Литві засудили російського шпигуна ФСБ на 10 років

Литва стверджує, що Філіпченко був чинним співробітником російських спецслужб
Вільнюський окружний суд засудив росіянина Миколу Філіпченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.
У Литві засудили російського шпигуна ФСБ на 10 років Микола Філіпченко. Фото: Getty Images

За інформацією департаменту держбезпеки Литви, це перший випадок, коли в країні за звинуваченням у шпигунстві було затримано співробітника ФСБ, повідомляє BBC.

Згідно з матеріалами суду, Філіпченко намагався завербувати службовців департаменту держбезпеки країни, щоб ті встановили прослуховуючі пристрої в резиденції і робочому кабінеті президента республіки Далі Грібаускайте.

За твердженням правоохоронних органів Литви, Філіпченко використовував підроблені документи і неодноразово нелегально перетинав кордон країни.

Як заявила суддя, росіянин відмовився давати свідчення у справі. Він також не став відповідати на питання журналістів, коли його під охороною виводили із залу суду.

За словами адвоката Філіпченка Галини Кардановської, її підзахисний вину не визнає. Чи збирається захист оскаржити вирок, вона не уточнила.

Вирок може бути оскаржений в Литовському апеляційному суді протягом 20 днів.

Філіпченко був затриманий на території Литви в 2015 році, коли їхав транзитним поїздом з Калінінградської області в Білорусь.

Нагадаємо, що у Латвії звинуватили Росію у шпигунстві за політиками, журналістами і держустановами.

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