У Литві зіткнулись чотири бронетранспортери США, постраждали 13 військових
Інцидент стався в Пренайському районі приблизно о 11.10, коли бронетехніка рухалася колоною, повідомляє портал Delfi.
За попередніми даними, один з бронетранспортерів раптово зупинився через бар'єр на дорозі, чим спровокував зіткнення. У результаті ДТП постраждали 13 військових. Всі вони громадяни США. Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми. Всіх постраждалих відвезли до лікарень Каунаса.
Дорога Каунас – Пренай тимчасово перекрита, мешканців просять обирати інші маршрути. На місці інциденту працюють представники Військової поліції, поліції та медики швидкої допомоги.
Відзначимо, що американські військовослужбовці беруть участь у навчаннях "Удар меча", які проходять у країнах Балтії в червні.
Нагадаємо, що США нададуть військову допомогу Естонії, Латвії та Литві в цілому на $170 млн.
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