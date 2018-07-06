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У Литві зіткнулись чотири бронетранспортери США, постраждали 13 військових

Всіх постраждалих відвезли до лікарень
У Литві на дорозі Каунас – Пренай сталася масштабна ДТП за участі бронетранспортерів США, які беруть участь у навчаннях НАТО.
У Литві зіткнулись чотири бронетранспортери США, постраждали 13 військових Фото: delfi.lt

Інцидент стався в Пренайському районі приблизно о 11.10, коли бронетехніка рухалася колоною, повідомляє портал Delfi.

За попередніми даними, один з бронетранспортерів раптово зупинився через бар'єр на дорозі, чим спровокував зіткнення. У результаті ДТП постраждали 13 військових. Всі вони громадяни США. Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми. Всіх постраждалих відвезли до лікарень Каунаса.

Дорога Каунас – Пренай тимчасово перекрита, мешканців просять обирати інші маршрути. На місці інциденту працюють представники Військової поліції, поліції та медики швидкої допомоги.

Відзначимо, що американські військовослужбовці беруть участь у навчаннях "Удар меча", які проходять у країнах Балтії в червні.

Нагадаємо, що США нададуть військову допомогу Естонії, Латвії та Литві в цілому на $170 млн.

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07 06 2018 14:35
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