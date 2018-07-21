У Литві зростає кількість українців
За даними на 1 липня 2018 року, в Литві проживають 54 393 іноземці. З них - 15 291 громадянин України (на 55,4% більше, ніж рік тому), 12 391 Росії (на 8,3% менше, ніж рік тому), 10 433 громадяни Білорусі (на 24,7% більше, ніж рік тому), повідомляє видання Delfi з посиланням на інформацію департаменту міграції при МВС Литви, який представив основні міграційні показники за першу половину цього року.
Громадяни зазначених країн склали 70,1% (станом на 1 липня 2017 року - 67,3%) від всіх іноземців, які проживають в Литві.
Попри те, що загальна кількість населення Литви, в порівнянні з 1 липня 2017 року, знизилася на 0,8%, кількість іноземців, що проживають в країні, збільшилася на 15,4%.
Більшість іноземців, що проживають в Литві (54,5%) є власниками тимчасової посвідки на проживання (торік її мали 48,5%). Протягом року кількість звернень за видачею дозволу на тимчасове проживання збільшилася на 13,8%, за заміною - на 25,2%.
Також, у найближчі півроку 7% українців хотіли б виїхати за кордон з метою тривалого перебування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"