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У Литві зростає кількість українців

За рік кількість зросла на 55,4%
Потік іноземців, що прибувають в Литву, стрімко збільшується - головним чином завдяки громадянам України і Білорусі, які стають власниками тимчасової посвідки на проживання.
У Литві зростає кількість українців Фото: news.mail.ru

За даними на 1 липня 2018 року, в Литві проживають 54 393 іноземці. З них - 15 291 громадянин України (на 55,4% більше, ніж рік тому), 12 391 Росії (на 8,3% менше, ніж рік тому), 10 433 громадяни Білорусі (на 24,7% більше, ніж рік тому), повідомляє видання Delfi з посиланням на інформацію департаменту міграції при МВС Литви, який представив основні міграційні показники за першу половину цього року.

Громадяни зазначених країн склали 70,1% (станом на 1 липня 2017 року - 67,3%) від всіх іноземців, які проживають в Литві.

Попри те, що загальна кількість населення Литви, в порівнянні з 1 липня 2017 року, знизилася на 0,8%, кількість іноземців, що проживають в країні, збільшилася на 15,4%.

Більшість іноземців, що проживають в Литві (54,5%) є власниками тимчасової посвідки на проживання (торік її мали 48,5%). Протягом року кількість звернень за видачею дозволу на тимчасове проживання збільшилася на 13,8%, за заміною - на 25,2%.

Також, у найближчі півроку 7% українців хотіли б виїхати за кордон з метою тривалого перебування.

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21 07 2018 14:12
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