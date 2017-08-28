У Любліні невідомі побили студента з України
Як передає Польське радіо, троє нетверезих чоловіків і одна жінка зачепили громадянина України вночі в академічному містечку та вимагали у нього грошей. Однак виявилося, що в студента, який заочно навчається на факультеті ветеринарної медицини, грошей немає.
Після цього у хлопця запитали, звідки він. Після відповіді, що він є поляком, який приїхав з України, нападники щонайменше двічі ударили кулаком в обличчя студента.
У місцевій поліції проінформували, що один з нападників - 39-річний житель Любліна - уже заарештований на три місяці, його звинувачують у грабежі. Поліція також встановила дані другого з нападників.
Поліція не розцінює побиття студента з України як злочин на ґрунті національної ворожнечі.
Нагадаємо, що 13 серпня у Любліні невідомі побили 23-річну українку через її національність. Дівчину били руками та ногами, а також кинули в голову пляшкою.
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