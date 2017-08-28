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У Любліні невідомі побили студента з України

Побиття не було злочином на ґрунті національної ворожнечі
У польському Любліні у ніч з 26 на 27 серпня група з чотирьох осіб напала на 25-річного студента з України, повідомили у місцевій поліції.
У Любліні невідомі побили студента з України фото: obozrevatel.com

Як передає Польське радіо, троє нетверезих чоловіків і одна жінка зачепили громадянина України вночі в академічному містечку та вимагали у нього грошей. Однак виявилося, що в студента, який заочно навчається на факультеті ветеринарної медицини, грошей немає.

Після цього у хлопця запитали, звідки він. Після відповіді, що він є поляком, який приїхав з України, нападники щонайменше двічі ударили кулаком в обличчя студента.

У місцевій поліції проінформували, що один з нападників - 39-річний житель Любліна - уже заарештований на три місяці, його звинувачують у грабежі. Поліція також встановила дані другого з нападників.

Поліція не розцінює побиття студента з України як злочин на ґрунті національної ворожнечі.

Нагадаємо, що 13 серпня у Любліні невідомі побили 23-річну українку через її національність. Дівчину били руками та ногами, а також кинули в голову пляшкою.

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28 08 2017 22:39
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