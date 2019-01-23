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У Люксембурзі з 2020 року громадський транспорт стане безкоштовним

Безкоштовний громадський транспорт дозволить зменшити кількість автомобілів на дорогах
З 1 березня 2020 року стане безкоштовним залізничний транспорт, автобуси та трамваї.
У Люксембурзі з 2020 року громадський транспорт стане безкоштовним Фото: dpa

Проте на залізниці платними залишаться квитки першого класу, повідомив міністр з громадських робіт Люксембургу Франсуа Бауш, інформує DW.

Міністр зазначив, що це рішення є "родзинкою в масштабній стратегії у сфері транспорту".

Влада карликової держави розраховує, що безкоштовний громадський транспорт дозволить зменшити кількість автомобілів на дорогах. Автошляхи Люксембургу завантажені зокрема через те, що щоденно до країни на роботу приїжджають близько 200 тисяч людей із Франції, Німеччини та Бельгії.

Вже зараз держава субсидує громадський транспорт Люксембургу на 90%, або на 491 мільйон євро на рік. Забезпечення повністю безкоштовного проїзду потребуватиме ще понад 40 мільйонів євро.

Додамо, Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.

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23 01 2019 08:50
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