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У Мадриді пройшов найбільший в Європі гей-парад

На марш за рівність вийшли профспілки та іспанські політики
У Мадриді в суботу ввечері пройшов найбільший в Європі гей-парад World pride, участь в якому взяли сотні тисяч людей.
У Мадриді пройшов найбільший в Європі гей-парад Фото: EPA/UPG

На марш за рівність вийшли профспілки та іспанські політики. Учасники несли райдужні прапори і гасла на підтримку сексуальних меншин.

У колоні, серед інших, був і російський триколор, а також плакати на підтримку геїв Чечні, - повідомляє "Радіо Свобода".

Фото: EPA/UPG

Хода тривала декілька годин і завершилася концертом.

Іспанія стала однією з перших європейських країн, де узаконили одностатеві шлюби.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 18 червня у столиці відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.

За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.

 

 

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02 07 2017 16:54
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