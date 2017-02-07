CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мадриді в суботу ввечері пройшов найбільший в Європі гей-парад World pride, участь в якому взяли сотні тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мадриді пройшов найбільший в Європі гей-парад
На марш за рівність вийшли профспілки та іспанські політики
Фото: EPA/UPG
На марш за рівність вийшли профспілки та іспанські політики. Учасники несли райдужні прапори і гасла на підтримку сексуальних меншин.
У колоні, серед інших, був і російський триколор, а також плакати на підтримку геїв Чечні, - повідомляє "Радіо Свобода".
Фото: EPA/UPG
Хода тривала декілька годин і завершилася концертом.
Іспанія стала однією з перших європейських країн, де узаконили одностатеві шлюби.
Фото: EPA/UPG
Нагадаємо, 18 червня у столиці відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.
За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.
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02 07 2017 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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