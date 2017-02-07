У Мадриді пройшов найбільший в Європі гей-парад На марш за рівність вийшли профспілки та іспанські політики

У Мадриді в суботу ввечері пройшов найбільший в Європі гей-парад World pride, участь в якому взяли сотні тисяч людей.

Фото: EPA/UPG

На марш за рівність вийшли профспілки та іспанські політики. Учасники несли райдужні прапори і гасла на підтримку сексуальних меншин. У колоні, серед інших, був і російський триколор, а також плакати на підтримку геїв Чечні, - повідомляє "Радіо Свобода". Фото: EPA/UPG Хода тривала декілька годин і завершилася концертом. Іспанія стала однією з перших європейських країн, де узаконили одностатеві шлюби. Фото: EPA/UPG Нагадаємо, 18 червня у столиці відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців. За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.

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