У Мадриді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку єдності Іспанії

Крім того, вони зібралися висловити підтримку діям уряду у протистоянні з владою Каталонії

Тисячі людей вранці у суботу зібралися на одній з площ Мадрида, щоб висловити свою підтримку єдності Іспанії.

Людей було менше, ніж на аналогічній акції 7 жовтня, однак учасники акції були налаштовані так само рішуче.

Зокрема, учасники демонстрації вигукували гасла "Іспанія єдина", "За переворот – до в’язниці". Крім того, вони зібралися висловити підтримку діям уряду у протистоянні з владою Каталонії, закликавши його "не бути слабким".

"Статті 155, схваленої вчора сенатом недостатньо. Потрібно, щоб зрадники відповідали за свої вчинки, ми вимагаємо в’язниці для організаторів перевороту" - заявив один з організаторів акції.

Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.