Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мадриді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку єдності Іспанії

Крім того, вони зібралися висловити підтримку діям уряду у протистоянні з владою Каталонії
Тисячі людей вранці у суботу зібралися на одній з площ Мадрида, щоб висловити свою підтримку єдності Іспанії.
У Мадриді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку єдності Іспанії Фото: Reuters

Людей було менше, ніж на аналогічній акції 7 жовтня, однак учасники акції були налаштовані так само рішуче.

Зокрема, учасники демонстрації вигукували гасла "Іспанія єдина", "За переворот – до в’язниці". Крім того, вони зібралися висловити підтримку діям уряду у протистоянні з владою Каталонії, закликавши його "не бути слабким".

"Статті 155, схваленої вчора сенатом недостатньо. Потрібно, щоб зрадники відповідали за свої вчинки, ми вимагаємо в’язниці для організаторів перевороту" - заявив один з організаторів акції.

Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 10 2017 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.