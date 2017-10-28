У Мадриді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку єдності Іспанії
Людей було менше, ніж на аналогічній акції 7 жовтня, однак учасники акції були налаштовані так само рішуче.
Зокрема, учасники демонстрації вигукували гасла "Іспанія єдина", "За переворот – до в’язниці". Крім того, вони зібралися висловити підтримку діям уряду у протистоянні з владою Каталонії, закликавши його "не бути слабким".
"Статті 155, схваленої вчора сенатом недостатньо. Потрібно, щоб зрадники відповідали за свої вчинки, ми вимагаємо в’язниці для організаторів перевороту" - заявив один з організаторів акції.
Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
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