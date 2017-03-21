ПОЛІТИКА НОВИНИГлава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано заявив, що Північна Корея останнім часом досягла прогресу в створенні ядерної зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МАГАТЕ визнали прогрес КНДР у розробці ядерної зброї
Керівництво Північної Кореї все частіше проводить ракетні випробування
Ракета "Кванменсон" Фото: Reuters
"Ситуація дуже погана. Вона вступила в нову фазу. Всі дані вказують на те, що північнокорейці домоглися прогресу, як вони й оголошували", - заявив Амано.
Зазначивши, що у МАГАТЕ "немає приводів для оптимізму", в інтерв'ю The Wall Street Journal він повідомив, що Північна Корея нарощує виробництво плутонію та розробки в сфері збагачення урану.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість військових дії проти Північної Кореї, якщо будуть спровоковані.
iPress.ua повідомляв, що Північна Корея, на яку США наклали санкції через запуски ракет, готує чергове ядерне випробування.
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21 03 2017 06:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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