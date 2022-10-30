НОВИНИУ переговорах щодо створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС є прогрес. Однак до цього процесу навряд чи зможуть залучити миротворців ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МАГАТЕ заявили про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки на ЗАЕС
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю виданню Nova.
"Ми досягли прогресу, навіть якщо переговори продовжуються і остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав Гроссі.
При цьому він вважає, що рф не погодиться залучити ООН до створення безпечної зони довкола ЗАЕС.
"Для прямого втручання ООН необхідний прохід до Ради Безпеки, де росія має право вето: зараз я вважаю, що це малоймовірно", - пояснив він.
Гроссі додав, що переговори і "простір, який має МАГАТЕ, дійсно цінний".
Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС російські окупанти провели ротацію особового складу.
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30 10 2022 20:46 МЕДІА
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