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У магазинах Disney почали продавати українські дерев’яні 3D-конструктори, - ФОТО,ВІДЕО

За словами гендиректора Ugears Геннадія Шестака, продаж запустили 700 магазинів компанії по всьому світу
Компанія Disney почала продавати у своїх фірмових магазинах 3D-пазли української компанії Ugears.
У магазинах Disney почали продавати українські дерев’яні 3D-конструктори, - ФОТО,ВІДЕО Фото: wdwnt.com

У магазинах компанії уже можна придбати чотири моделі Ugears вартістю $49,99, створені спеціально для Disney, повідомляє "Громадське телебачення".

Українці почали переговори з Disney навесні 2017 року. За словами гендиректора, перший крок зробив агент Disney.

За словами підприємця, під час переговорів Ugears двічі пройшла аудит Disney.


Фото: wdwnt.com


Фото: wdwnt.com


Фото: wdwnt.com

Корпорація звертала увагу на прозорість бізнесу, повне податкове навантаження, середню зарплату на підприємстві та соціальну атмосферу, в якій працюють співробітники (особливо працівники цеху і складу).

Ряд вимог компанії збіглися зі стандартами українського Кодексу законів про працю.

Ugears – перша компанія за останні 22 роки, кому Disney дозволив залишити свій бренд на пакуванні, додав бізнесмен.

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"Для цього ми знизили рентабельність, але натомість отримали колосальну кількість контактів з нашою продукцією. Упевнений, що наша присутність на полицях компанії збільшить впізнаваність бренду в світовому масштабі. Відповідно, це збільшить продажі і прибуток підприємства", – пояснив Шестак.

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04 11 2018 12:26
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