У магазинах Disney почали продавати українські дерев’яні 3D-конструктори, - ФОТО,ВІДЕО
У магазинах компанії уже можна придбати чотири моделі Ugears вартістю $49,99, створені спеціально для Disney, повідомляє "Громадське телебачення".
Українці почали переговори з Disney навесні 2017 року. За словами гендиректора, перший крок зробив агент Disney.
За словами підприємця, під час переговорів Ugears двічі пройшла аудит Disney.
Фото: wdwnt.com
Фото: wdwnt.com
Фото: wdwnt.com
Корпорація звертала увагу на прозорість бізнесу, повне податкове навантаження, середню зарплату на підприємстві та соціальну атмосферу, в якій працюють співробітники (особливо працівники цеху і складу).
Ряд вимог компанії збіглися зі стандартами українського Кодексу законів про працю.
Ugears – перша компанія за останні 22 роки, кому Disney дозволив залишити свій бренд на пакуванні, додав бізнесмен.
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"Для цього ми знизили рентабельність, але натомість отримали колосальну кількість контактів з нашою продукцією. Упевнений, що наша присутність на полицях компанії збільшить впізнаваність бренду в світовому масштабі. Відповідно, це збільшить продажі і прибуток підприємства", – пояснив Шестак.
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