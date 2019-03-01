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У Магнітогорську завершили пошукову операцію: остаточна кількість загиблих - 39

Тепер роботи на місці події переходять у інженерно-будівельну стадію
Рятувальники дістали тіло останнього, 39-го загиблого внаслідок обвалення будинку в російському Магнітогорську. Пошукова операція завершена.
У Магнітогорську завершили пошукову операцію: остаточна кількість загиблих - 39 Фото: ТАСС

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що більше під завалами людей не залишилося. Водночас рятувальники продовжать витягати з-під завалів домашніх тварин, інформує ТАСС.

За даними відомства, в межах операції рятувальники витягли з-під завалів близько 2 тисяч кубічних метрів будівельних конструкцій. Тепер роботи на місці події переходять у інженерно-будівельну стадію.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський опублікував відео з місця події.

Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.

Додамо, що в Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.

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03 01 2019 16:58
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