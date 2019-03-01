У Магнітогорську завершили пошукову операцію: остаточна кількість загиблих - 39
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що більше під завалами людей не залишилося. Водночас рятувальники продовжать витягати з-під завалів домашніх тварин, інформує ТАСС.
За даними відомства, в межах операції рятувальники витягли з-під завалів близько 2 тисяч кубічних метрів будівельних конструкцій. Тепер роботи на місці події переходять у інженерно-будівельну стадію.
Губернатор Челябінської області Борис Дубровський опублікував відео з місця події.
Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.
Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.
Додамо, що в Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.