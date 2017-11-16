У Македонії албанська мова стала другою офіційною
Законопроект розширює офіційне використання албанської мови по всій країні. Це має полегшити взаємодію етнічної албанської меншини з державними установами, повідомляє AP.
Повідомляється, що законопроект підтримали 66 членів парламенту.
Як відомо, етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії.
Попередній закон, ухвалений в 2001 році після мирної угоди між албанськими повстанцями та урядовими силами, забезпечив офіційне використання албанської мови в громадах, де албанці становили понад 20% населення.
Нагадаємо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив своїй адміністрації підготувати документи для перекладу казахської мови на латинський алфавіт з кирилиці, що символічно віддалить центральноазіатську країну від Росії.
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