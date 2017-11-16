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У Македонії албанська мова стала другою офіційною

Етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії
Парламент Македонії визнав албанську мову другою офіційною у країні.
У Македонії албанська мова стала другою офіційною Фото: з відкритих джерел

Законопроект розширює офіційне використання албанської мови по всій країні. Це має полегшити взаємодію етнічної албанської меншини з державними установами, повідомляє AP.

Повідомляється, що законопроект підтримали 66 членів парламенту.

Як відомо, етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії.

Попередній закон, ухвалений в 2001 році після мирної угоди між албанськими повстанцями та урядовими силами, забезпечив офіційне використання албанської мови в громадах, де албанці становили понад 20% населення.

Нагадаємо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив своїй адміністрації підготувати документи для перекладу казахської мови на латинський алфавіт з кирилиці, що символічно віддалить центральноазіатську країну від Росії.

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16 11 2017 08:59
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