У Македонії демонстранти пішли на штурм парламенту
Прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі в четвер, 27 квітня, після штурму захопили будівлю парламенту балканської республіки і атакували представників опозиційних сил. Останні намагалися припинити багатомісячне блокування виборів нового спікера, повідомляє інформаційне агентство DW з посиланням на місцеві ЗМІ.
Напади протестувальників на поліцію і депутатів почалися після того, як соціал-демократи і партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Повідомляється також, що принаймні четверо депутатів були поранені під час штурму парламенту.
In front of the assembly building right now:#Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/qq3Cbjx66O— Glorious Leader (@seirdotmk) 27 квітня 2017 р.
Параліч влади в Македонії триває з грудня минулого року. Керівна консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимог етнічних меншин щодо албанської як другої офіційної мови.
У лютому в Македонії пройшли акції протесту проти надання албанській мові офіційного статусу.
Нагадаємо, що в грудні у Македонії націоналісти перемогли на парламентських виборах, проте не змогли відновити коаліцію і призначити уряд.
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