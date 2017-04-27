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У Македонії демонстранти пішли на штурм парламенту

Принаймні четверо депутатів отримали поранення
Протестні акції під парламентом Македонії призвели до штурму і зіткнень з поліцією.
У Македонії демонстранти пішли на штурм парламенту Фото: @BalkanInsight

Прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі в четвер, 27 квітня, після штурму захопили будівлю парламенту балканської республіки і атакували представників опозиційних сил. Останні намагалися припинити багатомісячне блокування виборів нового спікера, повідомляє інформаційне агентство DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напади протестувальників на поліцію і депутатів почалися після того, як соціал-демократи і партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Повідомляється також, що принаймні четверо депутатів були поранені під час штурму парламенту.


Параліч влади в Македонії триває з грудня минулого року. Керівна консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимог етнічних меншин щодо албанської як другої офіційної мови.

У лютому в Македонії пройшли акції протесту проти надання албанській мові офіційного статусу.

Нагадаємо, що в грудні у Македонії націоналісти перемогли на парламентських виборах, проте не змогли відновити коаліцію і призначити уряд.

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