У Макіївці через обстріли бойовиків горить газопровід, пошкоджено десятки будинків, - ВІДЕО
Обстріли ведуться з напрямку Авдіївки, де з 29 січня відбувається загострення бойових дій, - розказали місцеві мешканці Громадському.
Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки.
За їх словами обстріли ведуться з напрямку Авдіївки, де з 29 січня відбувається загострення бойових дій.
Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки.
"Ситуація зараз напружена, стріляють – як у 2014 році", – кажуть місцеві.
Нагадаємо, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.
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