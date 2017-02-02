У Макіївці через обстріли бойовиків горить газопровід, пошкоджено десятки будинків, - ВІДЕО

Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки

У підконтрольному бойовикам місті Макіївка Донецької області протягом 2 лютого внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, внаслідок влучання снаряду у житловий сектор в районі шахти "Чайкіно" сталась пожежа на газопроводі.

Обстріли ведуться з напрямку Авдіївки, де з 29 січня відбувається загострення бойових дій, - розказали місцеві мешканці Громадському.

Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки.

За їх словами обстріли ведуться з напрямку Авдіївки, де з 29 січня відбувається загострення бойових дій.

Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки.

За інформацією місцевих мешканців, станом на 12 годину внаслідок обстрілів пошкоджено близько 17 будинків, є поранені. Станом на 19:30 обстріли не припинились.