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У Макіївці через обстріли бойовиків горить газопровід, пошкоджено десятки будинків, - ВІДЕО

Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки
У підконтрольному бойовикам місті Макіївка Донецької області протягом 2 лютого внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, внаслідок влучання снаряду у житловий сектор в районі шахти "Чайкіно" сталась пожежа на газопроводі.
У Макіївці через обстріли бойовиків горить газопровід, пошкоджено десятки будинків, - ВІДЕО Фото:hromadske.ua

Обстріли ведуться з напрямку Авдіївки, де з 29 січня відбувається загострення бойових дій, - розказали місцеві мешканці Громадському.

Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки.

За їх словами обстріли ведуться з напрямку Авдіївки, де з 29 січня відбувається загострення бойових дій.

Від обстрілів найбільше постраждали Кіровський та Червоногвардійський райони, які знаходяться найближче до лінії фронту поблизу Авдіївки.

За інформацією місцевих мешканців, станом на 12 годину внаслідок обстрілів пошкоджено близько 17 будинків, є поранені. Станом на 19:30 обстріли не припинились.
 
 
 

"Ситуація зараз напружена, стріляють – як у 2014 році", – кажуть місцеві.

Нагадаємо, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.

 

 

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02 02 2017 21:08
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