У Малайзії поліція затримала третього підозрюваного у вбивстві брата Кім Чен Ина

Поліція Малайзії затримала третього підозрюваного у вбивстві Кім Чон Нама, зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Чоловіка затримали увечері в середу, 15 лютого, в малайзійському місті Ампанг. Він громадянин М'янми, йому 26 років, повідомляє агентство Xinhuan з посиланням на малайзійську поліцію.

За версією слідства, підозрюваний був близьким другом другої заарештованої у цій справі жінки. Поліцейські шукають зв'язок між підозрюваними і намагаються виявити роль кожного з них у вчиненні злочину.

Також стало відомо, що у першої підозрюваної при собі знайшли в'єтнамський паспорт, друга, судячи з документів, громадянка Індонезії.

Варто відзначити, що тіло вбитого Кім Чон Нама буде перевезене до Північної Кореї після завершення слідства.

Нагадаємо, що 14 лютого в Малайзії був убитий Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї - Кім Чен Ина.

Згодом влада Малайзії затримала жінку за підозрою в причетності до смерті Кім Чон Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Кім Чон Нам — старший син Кім Чен Іра і зведений брат чинного глави КНДР Кім Чен Ина. Кім Чон Нам не жив у Північній Кореї з тих пір, як впав в немилість у Кім Чен Іра, після чого був відсторонений від спадкування вищої державної посади. З 2001 року Кім Чон Нам постійно проживав в Китаї, в основному в Шанхаї, не буваючи в КНДР. Вважався обережним опозиціонером. За деякими повідомленнями, в 2009 році північнокорейське керівництво чи Кім Чен Ин з власної ініціативи планували його усунення, але відмовилися від цих планів під тиском офіційного Пекіна.