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У Малайзії українку засудили до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків

24-річну українку Клавдію Лопаткіну (уродженка Херсона) затримали 31 грудня 2015 року
Суд Джорджтауна (Малайзія) засудив українку до довічного ув’язнення за контрабанду наркотиків.
У Малайзії українку засудили до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків Фото: скріншот з відео

Це сталось в міжнародному аеропорту Пенанга (Малайзія). Вона везла два пластикових пакети з Дубая в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг, повідомляє "Радіо Свобода".

У дівчини було 4 коробки з-під шоколаду. Там були 108 пакетів кокаїном загальною вагою 2,1 кілограма. Вони були упаковані в обгортки для цукерок і лежали на дні коробок під справжніми солодощами. За словами Клавдії, вона не знала, що везе.

Дівчина на момент затримання була вагітна. Вона народила доньку вже в малайзійській в’язниці. Пізніше мати Лопаткіної забрала дитину в Україну. Саме дитина вберегла дівчину від смертного покарання (її мали повісити).

У грудні 2017 року Вищий суд Джорджтауна виправдав Лопаткіну й дозволив депортувати її в Україну, проте співробітники імміграційних служб знову затримали її на території суду. Прокуратура країни подала апеляцію на виправдальний вирок.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва визнав громадянина України винним у контрабанді кокаїну з Нідерландів і засудив його до 10 років позбавлення волі.

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06 11 2018 18:51
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