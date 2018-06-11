У Малайзії українку засудили до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків

Суд Джорджтауна (Малайзія) засудив українку до довічного ув’язнення за контрабанду наркотиків.

Це сталось в міжнародному аеропорту Пенанга (Малайзія). Вона везла два пластикових пакети з Дубая в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг, повідомляє "Радіо Свобода".

У дівчини було 4 коробки з-під шоколаду. Там були 108 пакетів кокаїном загальною вагою 2,1 кілограма. Вони були упаковані в обгортки для цукерок і лежали на дні коробок під справжніми солодощами. За словами Клавдії, вона не знала, що везе.

Дівчина на момент затримання була вагітна. Вона народила доньку вже в малайзійській в’язниці. Пізніше мати Лопаткіної забрала дитину в Україну. Саме дитина вберегла дівчину від смертного покарання (її мали повісити).

У грудні 2017 року Вищий суд Джорджтауна виправдав Лопаткіну й дозволив депортувати її в Україну, проте співробітники імміграційних служб знову затримали її на території суду. Прокуратура країни подала апеляцію на виправдальний вирок.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва визнав громадянина України винним у контрабанді кокаїну з Нідерландів і засудив його до 10 років позбавлення волі.