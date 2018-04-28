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У Малі ісламісти вбили кілька десятків цивільних

Серед загиблих жінки і діти
Внаслідок нападів ісламістів на північно-східному кордоні Малі з Нігером загинули кілька десятків цивільних осіб, серед яких діти та жінки.
У Малі ісламісти вбили кілька десятків цивільних Фото: gettyimages.com

У п'ятницю, 27 квітня, від нападу бойовиків загинули 30 людей, повідомляє DW. За день до цього бойовик на мотоциклі вбив 12 людей біля міста Андерамбукане.

За даними AFP, упродовж двох днів загинуло 43 особи, усі вони були цивільними особами, які проживали в одній громаді – в поселеннях Аклаз та Авакасса. Загибель людей в суботу, 28 квітня, підтвердив агенції Reuters губернатор регіону Менака, де були скоєні напади і де більшість населення становлять представники кочівного народу туареги. Утім, за його інформацією, серед загиблих не було жінок і дітей.

Місцеві жителі побоюються нападів з боку ісламістів, які зазнали серйозних втрат упродовж останніх тижнів у регіоні. У середині квітня представники миротворчої місії ООН у Малі заявили, що отримали "дуже серйозну" інформацію про те, що під час антиісламістських операцій в регіоні Менака було страчено у позасудовому порядку щонайменше 95 осіб. І ці страти, за інформацією місії ООН, були здійснені "коаліцією озброєних груп", до якої входить і повстанська група туарегів MSA. У самій групі ці обвинувачення відкинули.

У Малі з 2013 року діє багатопрофільна комплексна місія ООН зі стабілізації в країні (МІНУСМА). Її метою є підтримка політичних процесів в Малі і виконання низки завдань щодо забезпечення безпеки. Великі території країни досі залишаються поза урядовим контролем, напади бойовиків в Малі здійснюються регулярно, зокрема і на миротворчі сили ООН.

Нагадаємо, внаслідок нападу бойовиків на базу ООН в Малі загинув один миротворець, ще 10 отримали поранення.

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