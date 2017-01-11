У Манафорта три паспорти, а подорожував він під вигаданим ім'ям, - CNN

Цього року Манафорт їздив до Мексики, Китаю і Еквадору з телефоном та електронною поштою, зареєстрованими на фальшиве ім'я

Звинувачення ФБР проти колишнього політтехнолога Партії регіонів і "Опозиційного блоку" Пола Манафорта проливають світло на його фінансовий стан та подорожі в останні роки.

Деякі подробиці опублікував американський телеканал CNN.

Згідно з дукументами, на даний час Манафорт має три паспорти США, всі під різними номерами.

Цього року Манафорт їздив до Мексики, Китаю і Еквадору з телефоном та електронною поштою, зареєстрованими на фальшиве ім'я. (Ім'я не було розкрито в документах.)

За останній рік Манафорт відправився в Дубаї, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токіо і на острів Великий Кайман. Також Манафорт, і Рік Гейтс були частими мандрівниками на Кіпр.

У заявках на кредити та інших фінансових документах Манафорт писав, що в квітні 2012 року його активи коштували близько 19 мільйонів доларів, а в травні 2016 року до 136 мільйонів доларів.

При цьому, через кілька місяців, наприклад, в той час, коли він був головою Національної кампанії Трампа в серпні 2016 року, оцінка Манафортом загальної вартості його активів коливалася. У серпні 2016 року він сказав, що його активи коштують 28 мільйонів доларів, а потім в іншому документі він написав, що його активи коштують 63 мільйони доларів.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.

Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами.

30 жовтня Манафорта відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".