У Манчестері грабіжник посеред вулиці випустив гроші, які награбував, - ВІДЕО Несподівану розвязку кримінальної історії зафіксувала камера спостереження

У Манчестері (Англія) грабіжник випустив гроші, які награбував у туристичній компанії.

Фото: скріншот

Вітер розніс банкноти вулицею. Цю несподівану розвязку кримінальної історії зафіксувала камера спостереження. Нагадаємо, що в Тернополі невідомий чоловік перед тим, як вкрасти гроші з церкви, тричі перехрестився.

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