CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Манчестері (Англія) грабіжник випустив гроші, які награбував у туристичній компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Манчестері грабіжник посеред вулиці випустив гроші, які награбував, - ВІДЕО
Несподівану розвязку кримінальної історії зафіксувала камера спостереження
Фото: скріншот
Вітер розніс банкноти вулицею.
Цю несподівану розвязку кримінальної історії зафіксувала камера спостереження.
Нагадаємо, що в Тернополі невідомий чоловік перед тим, як вкрасти гроші з церкви, тричі перехрестився.
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18 04 2018 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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