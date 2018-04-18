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У Манчестері грабіжник посеред вулиці випустив гроші, які награбував, - ВІДЕО

Несподівану розвязку кримінальної історії зафіксувала камера спостереження
У Манчестері (Англія) грабіжник випустив гроші, які награбував у туристичній компанії.
У Манчестері грабіжник посеред вулиці випустив гроші, які награбував, - ВІДЕО Фото: скріншот

Вітер розніс банкноти вулицею.

Цю несподівану розвязку кримінальної історії зафіксувала камера спостереження.

Нагадаємо, що в Тернополі невідомий чоловік перед тим, як вкрасти гроші з церкви, тричі перехрестився.

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18 04 2018 16:59
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