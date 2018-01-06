У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів

Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали

У британському Манчестері автомобіль вчинив наїзд на пішоходів і втік з місця події.

Інцидент стався близько 22.00 31 травня у парку Траффорд, - повідомляє The Telegraph.

В результаті наїзду п’ятеро людей отримали серйозні травми, їх відвезли до лікарні. Шостий постраждалий прийшов до лікарні сам з незначними пораненнями.

Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали.

Зараз 21-річний чоловік перебуває під вартою за підозрою у завданні серйозних травм через небезпечне кермування.

У поліції стверджують, що доказів пов’язаності інциденту з тероризмом немає.

Нагадаємо, 28 травня близько 23 години за місцевим часом в Будапешті потрапив у ДТП автобус з українськими туристами. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 28 осіб, з них 7 перебувають у важкому стані. Загрози життю жодного з пасажирів немає. Постраждалі доставлені у лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Група туристів нараховувала 46 осіб.