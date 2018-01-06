Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів

Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали
У британському Манчестері автомобіль вчинив наїзд на пішоходів і втік з місця події.
У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів Фото: express.co.uk

Інцидент стався близько 22.00 31 травня у парку Траффорд, -  повідомляє The Telegraph.

В результаті наїзду п’ятеро людей отримали серйозні травми, їх відвезли до лікарні. Шостий постраждалий прийшов до лікарні сам з незначними пораненнями.

Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали.

Зараз 21-річний чоловік перебуває під вартою за підозрою у завданні серйозних травм через небезпечне кермування.

У поліції стверджують, що доказів пов’язаності інциденту з тероризмом немає.

Нагадаємо, 28 травня близько 23 години за місцевим часом в Будапешті потрапив у ДТП автобус з українськими туристами. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 28 осіб, з них 7 перебувають у важкому стані. Загрози життю жодного з пасажирів немає. Постраждалі доставлені у лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Група туристів нараховувала 46 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2018 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.