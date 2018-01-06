У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів
Інцидент стався близько 22.00 31 травня у парку Траффорд, - повідомляє The Telegraph.
В результаті наїзду п’ятеро людей отримали серйозні травми, їх відвезли до лікарні. Шостий постраждалий прийшов до лікарні сам з незначними пораненнями.
Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали.
Зараз 21-річний чоловік перебуває під вартою за підозрою у завданні серйозних травм через небезпечне кермування.
У поліції стверджують, що доказів пов’язаності інциденту з тероризмом немає.
Нагадаємо, 28 травня близько 23 години за місцевим часом в Будапешті потрапив у ДТП автобус з українськими туристами. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 28 осіб, з них 7 перебувають у важкому стані. Загрози життю жодного з пасажирів немає. Постраждалі доставлені у лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Група туристів нараховувала 46 осіб.
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