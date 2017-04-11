У Маріїнський палац в Києві хочуть закупити штори за 8 млн грн Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня

Державне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.

Фото: relax.ua

Відповідні тендери оголошено на сайті держзакупівель ProZorro, передають "Українські новини". Очікувана вартість 153 комплектів штор - 8 мільйонів гривень, а 259 стільців, крісел і диванів - 8 мільйонів 840 тисяч гривень. Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня. Додамо, що Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу. Нагадаємо, що Кабінет міністрів додатково виділив 200 млн грн на програму реставрації Маріїнського палацу в Києві.

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