CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріїнський палац в Києві хочуть закупити штори за 8 млн грн
Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня
Фото: relax.ua
Відповідні тендери оголошено на сайті держзакупівель ProZorro, передають "Українські новини".
Очікувана вартість 153 комплектів штор - 8 мільйонів гривень, а 259 стільців, крісел і диванів - 8 мільйонів 840 тисяч гривень.
Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня.
Додамо, що Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів додатково виділив 200 млн грн на програму реставрації Маріїнського палацу в Києві.
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04 11 2017 15:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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