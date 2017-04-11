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У Маріїнський палац в Києві хочуть закупити штори за 8 млн грн

Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня
Державне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.
У Маріїнський палац в Києві хочуть закупити штори за 8 млн грн Фото: relax.ua

Відповідні тендери оголошено на сайті держзакупівель ProZorro, передають "Українські новини".

Очікувана вартість 153 комплектів штор - 8 мільйонів гривень, а 259 стільців, крісел і диванів - 8 мільйонів 840 тисяч гривень.

Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня.

Додамо, що Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів додатково виділив 200 млн грн на програму реставрації Маріїнського палацу в Києві.

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04 11 2017 15:39
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