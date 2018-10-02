У Мар'їнці близько 300 будинків залишилися без світла
"Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
В Мар'їнці близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції. Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ— МТОТ (@mtot_gov_ua) 10 февраля 2018 г.
Нагадаємо, 4 лютого в Україні через негоду було знеструмлено майже 400 населених пунктів.
Як повідомляв iPress.ua, через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття був ускладнений рух великовагового автотранспорту.
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