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У Мар'їнці близько 300 будинків залишилися без світла

Підприємство, що постачає електроенергію, вже подало заявку на забезпечення " режиму тиші"
У Мар'їнці Донецької області близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції.
У Мар Фото: з вільних джерел

"Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Нагадаємо, 4 лютого в Україні через негоду було знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Як повідомляв iPress.ua, через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття був ускладнений рух великовагового автотранспорту.

 

 

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10 02 2018 14:23
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