У Мар'їнці близько 300 будинків залишилися без світла

Підприємство, що постачає електроенергію, вже подало заявку на забезпечення " режиму тиші"

У Мар'їнці Донецької області близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції.

"Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

В Мар'їнці близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції. Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ — МТОТ (@mtot_gov_ua) 10 февраля 2018 г.

Нагадаємо, 4 лютого в Україні через негоду було знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Як повідомляв iPress.ua, через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття був ускладнений рух великовагового автотранспорту.