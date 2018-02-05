У Мар’їнці бойовики обстріляли приватні будинку та лікарню
"Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22.00 вечора та тривав більше години. Внаслідок влучення снарядів постраждали будинки, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та транспортні засоби місцевих мешканців. Загалом поліцейські встановили 6 пошкоджених будинків", — повідомляє прес-служба Нацполіції.
Першим до чергової частини поліції подзвонив працівник лікарні, який почув потужний вибух. Неподалік медичного закладу влучила міна. Правоохоронці вилучили залишки міни біля лікарні.
Поліція кваліфікувала цей факт за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за добу, 1 травня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ, з них 13 з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено 2 українських військовослужбовців.
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