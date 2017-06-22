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У Мар'їнці через обстріл бойовиків поранено жінку

Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються
Бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, одна людина поранена.
У Мар Фото: espreso.tv

"Сьогодні близько 11.00 години проросійські бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, проросійські бандформування застосували 82-мм міномети, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - повідомив прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович на своїй сторінці у Facebook.

"Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються", - додав Миронович.

Загалом, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.

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22 06 2017 12:19
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