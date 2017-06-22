CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, одна людина поранена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мар'їнці через обстріл бойовиків поранено жінку
Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються
Фото: espreso.tv
"Сьогодні близько 11.00 години проросійські бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, проросійські бандформування застосували 82-мм міномети, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - повідомив прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович на своїй сторінці у Facebook.
"Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються", - додав Миронович.
Загалом, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.
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22 06 2017 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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