У Мар'їнці через обстріл бойовиків поранено жінку

Бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, одна людина поранена.

"Сьогодні близько 11.00 години проросійські бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, проросійські бандформування застосували 82-мм міномети, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - повідомив прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович на своїй сторінці у Facebook.

"Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються", - додав Миронович.

Загалом, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.