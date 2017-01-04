У Мар'їнці на розтяжці підірвався 55-річний чоловік

У Мар'їнці госпіталізували до Курахівської лікарні 55-річного чоловіка, який підірвався на розтяжці.

Потерпілий доставлений до лікарні з діагнозом осколкового поранення ніг, живота та обличчя, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

"Сьогодні о 10.30 до поліції надійшло повідомлення, що в лікарню доставлений мешканець Мар’їнки з осколковими пораненнями. Попередньо встановлено, що чоловік вийшов за межі власного города по вулиці Матросова та підірвався на розтяжці. Наразі він перебуває у лікарні у Кураховому", - зазначається у повідомленні.

На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що хлопець 1993 року народження підірвався на міні на трасі між прифронтовими селищами Павлопіль і Чермалик.