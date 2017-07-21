У Мар'їнці осколком поранено місцеву мешканку
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Близько години тому в Мар'їнці 56-річна жінка отримала осколкове поранення стегна. Міна або снаряд (вранці фахівці з'ясують - що саме) прилетіла і вибухнула у неї у дворі - на вулиці Героїв Чорнобиля (колишня Орджонікідзе). На місце події виїхали бригади ДСНС і швидкої допомоги. Жінку доставили в Курахівську лікарню, де вже надали допомогу. Лікарі кажуть, стан стабільний", - написав він у Facebook.
Це друга людина, поранена сьогодні на Донбасі. За даними офіційного зведення з фронту, поблизу Новгородського Луганської області вогнепальне поранення отримав боєць сил АТО.
Нагадаємо, що український Президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа