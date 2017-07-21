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У Мар'їнці осколком поранено місцеву мешканку

Міна або снаряд прилетів і вибухнув у неї в дворі
Близько 21:00 п'ятниці в Мар'їнці (Донецька область) осколком поранило місцеву мешканку.
У Мар Фото: theinsider.ua

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Близько години тому в Мар'їнці 56-річна жінка отримала осколкове поранення стегна. Міна або снаряд (вранці фахівці з'ясують - що саме) прилетіла і вибухнула у неї у дворі - на вулиці Героїв Чорнобиля (колишня Орджонікідзе). На місце події виїхали бригади ДСНС і швидкої допомоги. Жінку доставили в Курахівську лікарню, де вже надали допомогу. Лікарі кажуть, стан стабільний", - написав він у Facebook.

Це друга людина, поранена сьогодні на Донбасі. За даними офіційного зведення з фронту, поблизу Новгородського Луганської області вогнепальне поранення отримав боєць сил АТО.

Нагадаємо, що український Президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців.

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21 07 2017 22:58
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