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У Мар'їнці поліція затримала бойовика батальйону "Чорна сотня"

Екс-бойовик свою провину визнав і погодився допомагати слідству
У Мар'їнці Донецької області поліція затримала бойовика батальйону "Чорна сотня", який розвантажував вагони зі снарядами.
У Мар Фото: zn.ua

Про це інформує прес-служба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, у 2015 році 27-річний житель Курахового поїхав на заробітки на окуповану територію. Спочатку працював на будівництві, а згодом вступив до батальйону терористів "Чорна сотня".

Базувався батальйон спочатку в місті Сніжне, а згодом в Торезі. Чоловік тривалий час не отримував ніяких завдань від керівництва, адже вони говорили, що в частині недостатньо зброї і техніки, хоча найманець бачив озброєних військових без будь-яких розпізнавальних знаків. Кілька разів його возили в Іловайськ, де вони розвантажували вагони зі снарядами.

За даними поліції, після тримісячного перебування "на казармі" чоловік вирішив звільнитися, адже обіцяних грошей так і не отримав. Потім поїхав до іншої країни працювати на будівництві, а нещодавно повернувся додому.

"Затриманий екс-бойовик свою провину визнав і погодився допомагати слідству. Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки.

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28 07 2017 21:52
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