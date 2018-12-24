У Мар’їнці в будинку вибухнув газ, загинула жінка

У Мар’їнці Донецької області в результаті вибуху газу в приватному будинку загинула жінка, її 7-річний син встиг вистрибнути у вікно.

"У будинку по вулиці Прокоф’єва знаходився газовий балон. Через неналежне дотримання правил безпеки стався вибух. Матір загинула на місці, а семирічний хлопчик встиг вистрибнути у вікно", - повідомляє поліція Донецької області.

Прибувши на місце, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що загиблою є 44-річна господарка оселі. Матір та її 7-річний син знаходилися у кімнаті, коли почули хлопок. Жінка пішла на кухню, щоб перевірити, і саме тоді пролунав вибух, а хлопчик встиг врятуватися.

За попередніми даними, на 5 літровому газовому балоні зламався редуктор, в результаті чого газ потрапив у кімнату і через велику концентрацію вибухнув. Попередньо даний факт кваліфіковано за ч.1 ст. 115 з позначкою (Нещасний випадок). Після проведення всіх експертиз буде встановлено остаточну кваліфікацію події.

Додамо, ввечері 23 грудня 38-річний чоловік кинув гранату РГД-5 у відділення "Ощадбанку", розташоване в дев'ятиповерховому будинку на Центральній вулиці Павлограда.