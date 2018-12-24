Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мар’їнці в будинку вибухнув газ, загинула жінка

"Через неналежне дотримання правил безпеки стався вибух. Матір загинула на місці "
У Мар’їнці Донецької області в результаті вибуху газу в приватному будинку загинула жінка, її 7-річний син встиг вистрибнути у вікно.
У Мар’їнці в будинку вибухнув газ, загинула жінка вибух

"У будинку по вулиці Прокоф’єва знаходився газовий балон. Через неналежне дотримання правил безпеки стався вибух. Матір загинула на місці, а семирічний хлопчик встиг вистрибнути у вікно", - повідомляє поліція Донецької області.

Прибувши на місце, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що загиблою є 44-річна господарка оселі. Матір та її 7-річний син знаходилися у кімнаті, коли почули хлопок. Жінка пішла на кухню, щоб перевірити, і саме тоді пролунав вибух, а хлопчик встиг врятуватися.

За попередніми даними, на 5 літровому газовому балоні зламався редуктор, в результаті чого газ потрапив у кімнату і через велику концентрацію вибухнув. Попередньо даний факт кваліфіковано за ч.1 ст. 115 з позначкою (Нещасний випадок). Після проведення всіх експертиз буде встановлено остаточну кваліфікацію події.

Додамо, ввечері 23 грудня 38-річний чоловік кинув гранату РГД-5 у відділення "Ощадбанку", розташоване в дев'ятиповерховому будинку на Центральній вулиці Павлограда.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 18:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.